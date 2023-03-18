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18 марта, 23:19

Нагорных — о продлении контракта с Дзюбой: «Обсудим дальнейшие действия после окончания чемпионата»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Возникают ли мысли, что ваше сотрудничество с Дзюбой зайдет дальше этого сезона?

— Артем, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он полностью отдается команде, абсолютно работает на результат. Его самоотдача, самопожертвование. Его возникающие травмы... вы видите, как его держат. Его просто бьют. То, как он борется, безусловно, создает положительный имидж футболиста. И во многом определяет его, как одного из лучших нападающих в российском чемпионате на сегодняшний день. Мы договорились с ним о том, что мы обсудим с ним все наши дальнейшие действия после окончания чемпионата.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона.

34-летний форвард провел за железнодорожников 5 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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