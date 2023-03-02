Нагорных заявил, что «Локомотив» не будет удерживать Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорный оценил игру Антона Миранчука в игре против «Спартака» (4:2) и оценил перспективы игрока в команде.

«Если Антон продолжит играть так же, как во второй игре со «Спартаком», то он будет иметь хорошие предложения», — приводит слова 51-летнего функционера ТАСС.

На вопрос о том, будет ли руководство клуба прикладывать сверхусилия для того, чтобы удержать 27-летнего российского полузащитника в команде, Нагорных ответил отрицательно.

«Сегодня у нас состав, который не надо удерживать. Сегодня «Локомотив» состоит из футболистов, которые хотят играть в клубе, хотят пройти путь возвращения в элитную часть таблицы РПЛ. Мы сегодня не видим никаких оснований, чтобы это не сделать», — добавил председатель совета директоров железнодорожников.

В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел в составе «Локомотива» 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2024 года.