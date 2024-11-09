Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Нагорных заявил, что «Локомотив» не планирует строительство нового стадиона

Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не планирует строительство или реконструкцию домашнего стадиона.

«В среднесрочной перспективе нет таких мыслей, много текущих вопросов, глобально пока ничего перестраивать не будем», — цитирует ТАСС руководителя железнодорожников.

По его словам, у клуба есть много задач по реконструкции имеющегося стадиона. Кроме того, есть планы по строительству двух новых полей для тренировок.

«РЖД Арена», на которой «Локомотив» проводит домашние матчи, была построена в 2002 году. Стадион после модернизации в 2017 году вмешает 27 320 болельщиков.

Источник: ТАСС
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Сегодня
Вчера
Неделя