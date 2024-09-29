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Сегодня, 10:00

Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Д. Барулев , М. Антонов , А. Бухаев
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву.

— Приходил ли «Спартак» с официальным предложением в летнее трансферное окно по Сергею Пиняеву?

— Нет.

— Томаш Амараш говорил, что интерес был.

— После игры с ЦСКА я вам говорил, что, может быть, нам было бы интересно, если бы к нам пришел Антон Зиньковский. Но мы никаких предложений клубу не делали. Он игрок «Спартака». Может быть, красно-белые также рассматривали Сергея Пиняева, но никаких предложений «Локомотиву» не делали.

19-летний Пиняев в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи в 9 матчах чемпионата России.

Алексей Батраков. «Зенит» придет за Батраковым? В какие-то годы у нас воронки приезжали за кем-то по утрам". Интервью Нагорных
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных

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