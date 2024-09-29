Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Нагорных заявил, что «Локомотив» не получал предложений от «Спартака» по Пиняеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Сергею Пиняеву.

— Приходил ли «Спартак» с официальным предложением в летнее трансферное окно по Сергею Пиняеву?

— Нет.

— Томаш Амараш говорил, что интерес был.

— После игры с ЦСКА я вам говорил, что, может быть, нам было бы интересно, если бы к нам пришел Антон Зиньковский. Но мы никаких предложений клубу не делали. Он игрок «Спартака». Может быть, красно-белые также рассматривали Сергея Пиняева, но никаких предложений «Локомотиву» не делали.

19-летний Пиняев в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 голевых передачи в 9 матчах чемпионата России.