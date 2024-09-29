Нагорных заявил, что «Локомотив» перестроился после продажи Глушенкова в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил изменения в составе команды.

— Леонченко летом сказал, что «Локомотив» после ухода Глушенкова не станет слабее. Это воспринималось многими со смехом.

— Мы не планировали продавать Максима «Зениту». Но раз так получилось, мы перестроились, задействовали наши резервы. Благо у «Локомотива» очень хорошая академия, хорошо выстроенная работа по подготовке молодых игроков. Два года назад мы с вами общались, и я говорил, что «Локомотив» будет делать ставку на талантливых молодых российских игроков. В том числе воспитанников нашей системы. Мы эту систему развиваем, понимаем, как надо доводить игроков после молодежной команды до уровня конкурентоспособности и тихо двигаемся по этому пути. Какие-то результаты есть.

— Гордитесь, что сегодня подавляющее большинство игроков «Локомотива» — россияне?

— Это вызывает у меня гордость. Очень рад тому, что это заходит нашим болельщикам. Сегодня мы установили своеобразный рекорд по посещаемости. Предыдущие 20 тысяч мы разменивали только на матчах Лиги чемпионов. Получается, это вызывает гордость не только у меня. Мы же работаем для болельщиков, для железнодорожников. Значит это интересно большому числу людей.

В июне 2024 года «Зенит» купил Глушенкова у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. Игрок заключил с клубом из Санкт-Петербурга соглашение по схеме «4+1».