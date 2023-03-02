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Сегодня, 16:05

Нагорных заявил, что «Локомотив» продолжает получать выплаты за трансфер Бека-Бека в срок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб еще не получил от французской «Ниццы» всю сумму за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека, но в срок получает все платежи за этот трансфер.

«Полностью сумма еще не выплачена, но для нас главное, что все платежи идут в срок в рамках заключенных договоров», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотив» в августе 2022 года продал французского полузащитника в «Ниццу» за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро клуб может получить в качестве бонуса при выполнении различных условий, а в случае последующей продажи Бека-Бека из французского клуба железнодорожники получат выплату в размере 5% от трансфера.

Источник: https://tass.ru/sport/17179753
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
Юрий Нагорных
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