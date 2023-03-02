Нагорных заявил, что «Локомотив» продолжает получать выплаты за трансфер Бека-Бека в срок

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб еще не получил от французской «Ниццы» всю сумму за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека, но в срок получает все платежи за этот трансфер.

«Полностью сумма еще не выплачена, но для нас главное, что все платежи идут в срок в рамках заключенных договоров», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотив» в августе 2022 года продал французского полузащитника в «Ниццу» за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро клуб может получить в качестве бонуса при выполнении различных условий, а в случае последующей продажи Бека-Бека из французского клуба железнодорожники получат выплату в размере 5% от трансфера.