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22 июля, 22:37

Нагорных заявил, что не смотрел видео Дзюбы с бананом в юмористическом шоу

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что не смотрел видео, на котором форвард красно-зеленых Артем Дзюба позирует с бананом в подгузнике.

В июне 34-летний форвард принял участие в юмористическом шоу Азамата Мусагалиева. Цель участников шоу — рассмешить остальных героев. Дзюба попытался выполнить задачу, надев плащ на голое тело, под которым вместо нижнего белья был памперс с прикрепленным к нему бананом.

— Как вы смотрите на видео, где Артем Дзюба позирует с бананчиком между ног и пытается рассмешить группу лиц. Что вы скажете про это видео?

— Я не видел этого.

— Это видела половина страны.

— Это видел ровно тот, кто хотел это увидеть. Вы видели?

— Неоднократно!

— Значит, вам это интересно. Мне это не интересно.

— Вы, возможно, лукавите.

— А мне это неинтересно, потому что я это не смотрю.

— Считаете ли вы это похабным?

— Я не могу об этом судить, потому что я не видел, — сказал Нагорных.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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