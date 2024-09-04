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Сегодня, 13:47

Нагорных заявил, что предложения о трансфере Тикнизяна не устроили «Локомотив»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Наира Тикнизяна.

«Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать. В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в «Локомотиве», теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил два гола.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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