Нагорных заявил, что работа над общими трактовками решений арбитров РПЛ должна продолжаться

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что работа над общими трактовками решений арбитров РПЛ должна продолжаться. Это минимизирует количество спорных моментов.

«Нужно выработать общие направления и общие подходы, принципиальные для организации судейства в стране. Я имею в виду и трактовки, и определенные подходы, ведь от судейства зависит в том числе и подготовка футболистов, как ни странно. Поэтому нужно раз и навсегда всем определить, как мы играем и как мы судим, потом просто следовать этим принципам», — приводит слова Нагорных ТАСС.

3 сентября состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем. Серб занял данную должность летом прошлого года.