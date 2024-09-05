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Судейство

Сегодня, 09:23

Нагорных заявил, что работа над общими трактовками решений арбитров РПЛ должна продолжаться

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что работа над общими трактовками решений арбитров РПЛ должна продолжаться. Это минимизирует количество спорных моментов.

«Нужно выработать общие направления и общие подходы, принципиальные для организации судейства в стране. Я имею в виду и трактовки, и определенные подходы, ведь от судейства зависит в том числе и подготовка футболистов, как ни странно. Поэтому нужно раз и навсегда всем определить, как мы играем и как мы судим, потом просто следовать этим принципам», — приводит слова Нагорных ТАСС.

3 сентября состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем. Серб занял данную должность летом прошлого года.

Источник: ТАСС
РФС
Милорад Мажич
Юрий Нагорных
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