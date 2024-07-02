Нагорных заявил, что задачи «Локомотива» на сезон будут скорректированы в связи с уходом Глушенкова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на будущий сезон.

«Мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался — это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи. Сегодня в «Локомотиве» есть исполнители, талантливые игроки. Мы сможем быть конкурентоспособными. Другое дело, что молодежи может потребоваться больше времени для адаптации, а главному тренеру и его штабу необходимо перестроить состав», — сказал Нагорных «СЭ».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.