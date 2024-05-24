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Сегодня, 17:07

Награждать чемпиона России в Краснодаре будет Алаев, в Петербурге — Митрофанов

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ» о том, что президент лиги Александр Алаев будет присутствовать на матче 30-го тура «Краснодар» «Динамо» и награждать возможного чемпиона России.

«Александр Алаев будет в Краснодаре», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Если же по итогам 30-го тура чемпионом России станет «Зенит», который в параллельном сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге, то, по данным «СЭ», награждать команду, вероятнее всего, будет генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Алаев
Максим Митрофанов
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