Нагучев большую часть первого тайма матча «Локомотива» не называл Дзюбу по фамилии

Комментатор Роман Нагучев на протяжении 30 минут первого тайма матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1) не называл форварда москвичей Артема Дзюбу по фамилии.

Дзюба вышел в стартовом составе на выездную игру с сочинцами. Нагучев, когда говорил о 35-летнем игроке, использовал различные словосочетания, а также упоминал амплуа или номер игрока.

Впервые фамилия Дзюбы прозвучала из уст комментатора на 29-й минуте, когда он головой скинул мяч форварду «Локоматива» Максиму Глушенкову.