Натхо: «Бердыев может работать до ста лет. Лучший тренер за мою карьеру»

Сегодня, 11:30
Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо поделился мнением об опыте выступлений под руководством Курбана Бердыева.
«Сможет ли Бердыев тренировать до ста лет? Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом — он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за все время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!» — цитирует Натхо Sport24.
В июне 71-летний специалист возглавил азербайджанский клуб «Туран». До этого специалист работал в махачкалинском «Динамо», «Сочи», «Кайрате», «Рубине», «Ростове» и других клубах.