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Сегодня, 03:15

Наиль Измайлов: «Планов по возвращению в «Спартак» у меня нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».

«Не планирую переходить в «Спартак», я там уже был, отработал там семь лет. Планов по возвращению нет. У нас большие планы в ФНЛ, серьезные, интересные. Думаю, это хороший проект, за которым большое будущее. Надо развивать фундамент российского футбола. От этого в том числе будет зависеть и РПЛ», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Измайлов работал в «Спартаке» с 2013 по 2019 год. С октября 2022-го он является президентом ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nail-izmajlov-v-spartake-ya-uzhe-by-l-sem-let-sejchas-u-nas-bol-shie-plany-v-fnl/
ФК Спартак (Москва)
Наиль Измайлов
0
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