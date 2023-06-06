Наиль Измайлов: «Планов по возвращению в «Спартак» у меня нет»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».

«Не планирую переходить в «Спартак», я там уже был, отработал там семь лет. Планов по возвращению нет. У нас большие планы в ФНЛ, серьезные, интересные. Думаю, это хороший проект, за которым большое будущее. Надо развивать фундамент российского футбола. От этого в том числе будет зависеть и РПЛ», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Измайлов работал в «Спартаке» с 2013 по 2019 год. С октября 2022-го он является президентом ФНЛ.