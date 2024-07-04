Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:27

Наиль Измайлов: «Нельзя делать РПЛ закрытой лигой»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о возможном закрытии РПЛ на вылет и вход.

«Тема закрытия лиги обсуждается более 10 лет. Обсуждать можно, но тогда нарушается спортивный принцип соревнований. Вряд ли на это согласятся РПЛ и РФС. Для чего тогда создавалась нынешняя вертикаль футбола? В чем стимул ее существования? Да, есть пример американских закрытых лиг или КХЛ, но тогда клубам ниже рангом нужно создавать условия, чтобы они получали необходимое развитие.

Второй сезон Первая лига проводит в количестве 18 команд. Мы ушли от варианта с 20 командами, потому что так можно обеспечить недельный цикл. Это позволяет клубам подготовиться к формату РПЛ. Это тоже наша задача как лиги. Сейчас мы видим, что в РПЛ вышло три команды из Первой лиги, а вполне могло и четыре. Ротация между РПЛ и Первой лигой полезна. Это обновление крови. Поэтому РПЛ закрывать нельзя, а 18 команд — оптимальное количество для Первой лиги», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона в РПЛ из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо», а также «Акрон», который в переходных матчах обыграл «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nail-izmajlov-nel-zya-delat-rpl-zakry-toj-ligoj/
Первая лига
Наиль Измайлов
0
Читайте также
Беллингему грозит дисквалификация за неприличный жест в матче Евро-2024
Парализованный гонщик Роберт Уикенс принял участие в тестах «Формулы Е»
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Орещук — о переходе Филиппа в 2019 году: «Взяли в команду ребенка, которого надо холить и лелеять»

Бушманов: «Сложно сказать, дадут ли Бальде шанс при Станковиче»