Умяров: «Хочется поскорее выйти на поле. Эти мысли сопровождали меня полгода»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ» о своем настрое перед началом нового сезона РПЛ.

— С какими мыслями входишь в сезон?

— Хочется поскорее выйти на поле. Эти мысли сопровождали меня полгода.

— Соскучились друг по другу? Или еще бы отдохнули?

— Конечно. Но отдых — всегда хорошо.

— Какие были эти полгода?

— Было очень тяжело. Было много этапов и мыслей.

— Что помогало не закиснуть?

— Семья и близкие.

— Во время какого матча больше всего хотелось выйти на поле?

— Во время любого матча. Когда ты пропускаешь какое-то время, даже неделю или две недели. Это сказывается на состоянии. А когда пол года — втройне тяжелее.

— Как настроение?

— Настроение хорошо. Всю вторую часть пропустил. Надеюсь, что травма в прошлом. Думаю, что на сборах буду начинать тренироваться с командой.

— Можно ли говорить о полном восстановлении?

— Хотелось бы сказать, да.

— Что-то сейчас беспокоит?

— Нет, единственное, без команды пока тренировался.

— Какие были мысли?

— Было очень тяжело. Было много мыслей. На разных этапах — разные мысли. Изначально были одни сроки. Потом в Дубае поняли, что нужна операция. Ждали операцию. Много было этапов и много мыслей.

— Как провел отпуск?

— Пять-шесть дней мы отдыхали с супругой. Потом все время был в Москве, тренировался.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.

В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.