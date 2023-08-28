Умяров — о реакции фанатов на поражения «Спартака»: «Американские горки, а хочется большего спокойствия»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о болельщиках красно-белых.

«У нас добавляется своя специфика: выигрываем три-четыре матча подряд — мы нереальные, проигрываем следом — становимся очень плохими. Получаются настоящие американские горки, а хочется большего спокойствия в реакциях и на то и на другое. Первые туров двадцать вообще не имеет смысла говорить о чемпионстве или плохих результатах в сезоне. Никаких секретов нет: нужно стараться побеждать в каждом матче», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.