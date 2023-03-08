Наим Шарифи: «Спартак» еще может зацепиться за первое место»

Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча 19 тура чемпионата России между воронежской командой и «Спартаком».

«После очередного судейского скандала «Спартак» должен побеждать. У них такое турнирное положение, что они еще могут зацепиться за первое место, хотя это будет очень сложно сделать. «Факел» же борется за выживание, если посмотреть на прошлую игру с «Химками», то видны тактические недочеты. Команда делает все, чтобы не пропустить, но боится допустить ошибку. «Факел» мог бы сделать сюрприз в начале чемпионата и отобрать очки у спартаковцев, но сейчас ситуация уже другая. Не знаю, разорвет ли «Спартак» «Факел», но победят они уверенно. Игра будет домашней, хотя болельщиков будет не так много, потому что сейчас посещаемость не очень хорошая», — цитирует Шарифи Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» пройдет 11 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Воронежцы расположились на 14-й позиции (14 очков).