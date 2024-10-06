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Сегодня, 20:04

Тикнизян — о победе над «Крыльями»: «Мы не очень довольны качеством нашей игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

«Тяжелая игра, что-то у нас не получалось. Были моменты у двух команд. По качеству мы не очень довольны. Первое место? Не смотрим в таблицу, хотя это приятно. Но еще рано, нет смысла туда смотреть. Не хватит запаса прочности? Покажет время. Кто это говорить? Мы на это не обращаем внимания, у нас есть тренерский штаб, мы одно целое», — сказал Тикнизян после матча.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября.

Наир Тикнизян
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)

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