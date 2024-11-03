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Сегодня, 12:45

Тикнизян: «На сегодняшний день мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт»

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Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Действительно, на сегодняшний день мы с «Локомотивом» не обсуждали новый контракт. Мне говорили, что это есть в планах. Но пока не было никакой конкретики. Клуб будет обсуждать новое соглашение с моим агентом и только когда придут к общему пониманию, подключат меня. Я только рад и двумя руками за диалог, тем более с клубом, в котором играю уже три года», — сообщил Тикнизян Metaratings.ru.

Тикнизян выступает в составе «Локомотива» с лета 2021 года, перейдя из ЦСКА. Контракт 25-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)

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