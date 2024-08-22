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22 августа, 23:50

Тикнизян: «Главное сейчас — не перехвалить Батракова и Ракова»

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Фланговый полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал выступления воспитанников железнодорожников Алексея Батракова и Вадима Ракова в нынешнем сезоне.

«Самое главное сейчас — не перехвалить Лешу Батракова и Вадима Ракова. Их нужно огородить от СМИ и других лестных высказываний, потому что молодые футболисты — очень нестабильны психологически. Ребята большие молодцы, они здорово работают и прогрессируют. Думаю, у них все будет хорошо», — цитирует Тикнизяна Legalbet.

В текущем сезоне Батраков провел семь матчей за «Локомотив», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

На счету Ракова шесть сыгранных встреч в составе красно-зеленых, три мяча и два результативных паса.

Источник: Legalbet
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