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Сегодня, 20:15

Тикнизян: «Лидером «Локомотива» был Глушенков, но мы не должны зависеть от одной фамилии»

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, кто в нынешнем сезоне готов стать лидером клуба.

«На разных этапах, разные футболисты себя проявляли по-разному. В прошлом сезоне был Макс Глушенков, в какой-то период Илюха Лантратов. Я не могу сказать, что в «Локомотиве» есть один явный лидер. Все зависит от ситуации и формы футболистов. Мы не должны зависеть от одной фамилии, должны зависеть от друг друга. Потому что мы команда и одно целое.

Мы должны быть одним целым. Отсутствие ярких личностей надо компенсировать командными действиями и работой на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Железнодорожники после двух стартовых туров набрали 3 очка (1 победа и 1 поражение). В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде против «Ахмата», 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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