Тикнизян: «Было очень грустно прощаться с Миранчуком и Глушенковым. Буду по ним скучать»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал уход полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

— Как с Антоном Миранчуком попрощались?

— Было очень грустно. Он очень футбольный человек, хорошо его понимал, у нас были качественные взаимодействия на поле. То же могу сказать и про Макса Глушенкова. Они оба очень талантливые и классные игроки. Правда, буду по ним скучать.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.