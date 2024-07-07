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Сегодня, 10:06

Тикнизян: «У меня не было мыслей покинуть «Локомотив». Мы строим новую команду, нужны результаты»

Тикнизян рассказал, готов ли он покинуть «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, готов ли он покинуть московскую команду.

— У тебя не было мысли покинуть клуб?

— Таких мыслей не было. Слухи остаются слухами. Будет конкретика — будем разговаривать с клубом. Для меня главное, если приходит предложение, это должно устроить «Локомотив». Только в этом случае я готов вести переговоры. Сегодня я игрок «Локо», мы строим новую команду, нам нужны хорошие результаты.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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