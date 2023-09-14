Наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий сможет продолжить участвовать в шоу, несмотря на наказание комитета по этике в виде условного отстранения от футбольной деятельности на год за высказывание в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.

«В случае повторного нарушения регламента комитета по этике, запрет на футбольную деятельность не будет распространяться на участие Слуцкого в шоу, так как это не делает его субъектом футбола», — сообщил источник «СЭ».

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.