Нападающая «Зенита» — о доминировании клуба: «У нас собраны хорошие и амбициозные люди»

Нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала доминирование женского и мужского «Зенита» в российском футболе.

— Приятно, когда в твоем городе выигрывает мужская команда, — начала Пантюхина. - Мы при одном и том же руководстве стараемся выигрывать. Мы видим, что ради нас проделывается колоссальная работа, поэтому стараемся ответить тем же самым на поле. У нас собраны хорошие и амбициозные люди.

— Мужской «Зенит» в этом сезоне завоевал вторую звезду. У вас в планах нет взять первую звезду?

— Мы об этом не думаем. Не думаю, что у нас будет через две недели. Знаю, что у нас будет выходной, а потом, по-моему, будем готовиться к игре с «Рубином». Маленькими шажочками двигаемся вперед, — сказала Пантюхина «СЭ».

Мужской «Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз стал чемпионом России и завоевал вторую звезду. Женский «Зенит» выиграл чемпионат России.