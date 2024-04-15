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Сегодня, 10:33

Нападающему «Оренбурга» Обухову предстоит операция на мениске

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Владимира Обухова, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1).

В конце первого тайма 32-летний игрок покинул поле на носилках. В прошедшей встрече форвард отметился забитым мячом.

«Скорее всего, поврежден мениск. Поэтому он поедет на операцию», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне Обухов отыграл 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забив 5 голов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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