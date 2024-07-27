Нападающим «Ростова» Голенковым интересовались «Локомотив» и ЦСКА

Нападающим «Ростова» Егором Голенковым интересовались ЦСКА и «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Ростов» готов отпустить нападающего за 8 миллионов евро. Московские клубы, узнав стоимость футболиста, взяли паузу в переговорах.

Голенков присоединился к «Ростову» в феврале 2022 года, когда перешел из чешской «Сигмы» на правах свободного агента. В 90 матчах за желто-синих он забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее футболист играл за «Крылья Советов» и португальскую «Лейрию» U19.