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Сегодня, 12:10

Нападающим «Ростова» Голенковым интересовались «Локомотив» и ЦСКА

Виктория Кравченко
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Нападающим «Ростова» Егором Голенковым интересовались ЦСКА и «Локомотив», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Ростов» готов отпустить нападающего за 8 миллионов евро. Московские клубы, узнав стоимость футболиста, взяли паузу в переговорах.

Голенков присоединился к «Ростову» в феврале 2022 года, когда перешел из чешской «Сигмы» на правах свободного агента. В 90 матчах за желто-синих он забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее футболист играл за «Крылья Советов» и португальскую «Лейрию» U19.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Егор Голенков
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