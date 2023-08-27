Бериша ответил Магкееву, который заявил, что нападающий боится его: «Желаю ему всего наилучшего»

Сегодня, 11:35
Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.
Ранее Магкеев после матча 19-го тура прошлого сезона с «Ахматом» (0:1), комментируя человеческие качества Бериши заявил, что нападающий боится его и молчит в лицо.
«У меня не было ни с кем конфликта. Магкеев — отличный игрок, я уважаю его. Но в футболе иногда случаются стычки на поле, после финального свистка мы сразу становимся друзьями. Я слышал его слова в мой адрес, но сейчас все это позади. Я желаю ему всего наилучшего. В один день мы встретимся на поле и я спокойно пожму ему руку», — сказал Бериша «СЭ».
На данный момент «Ахмат» находится на 8-м месте в чемпионате России, имея в активе 7 очков. В 7-м туре РПЛ грозненский клуб встретится с «Уралом». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 13.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
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|О
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1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
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2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
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3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
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5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
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7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
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8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
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9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
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10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
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12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
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13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
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14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
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Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
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Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
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Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
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Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
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Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
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Сочи – Локомотив
|- : -