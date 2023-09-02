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Сегодня, 10:11

Бериша рассказал об общении с новичком «Спартака» Бабичем: «Он очень добрый человек»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с сербским новичком «Спартака» Срджаном Бабичем.

«Да, я знаю Бабича. Это очень хороший игрок. Мы пересекались с ним в Дубае, он очень добрый человек. Срджан явно усилит «Спартак», это хороший игрок для нашей лиги», — сказал Бериша «СЭ».

27-летний Бабич играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Серб провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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