Бериша рассказал об общении с новичком «Спартака» Бабичем: «Он очень добрый человек»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с сербским новичком «Спартака» Срджаном Бабичем.

«Да, я знаю Бабича. Это очень хороший игрок. Мы пересекались с ним в Дубае, он очень добрый человек. Срджан явно усилит «Спартак», это хороший игрок для нашей лиги», — сказал Бериша «СЭ».

27-летний Бабич играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Серб провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.