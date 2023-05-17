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17 мая, 09:17

Нападающий «Ахмата» Гбамбле сообщил, что думает о возможном получении паспорта РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле ответил «СЭ» на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— Была информация об интересе итальянских клубов к вам. Знаете конкретные названия?

— Только мой агент Дмитрий Селюк знает. Он все контролирует в этом плане. Я счастлив играть за «Ахмат», это самое главное. Не думаю о прошлом.

— Говорили с ним о возможном получении паспорта РФ?

— Да, мы думаем об этом. Но сначала нужно добиться хороших результатов. Это самое важное.

— Лучший совет Селюка?

— Он сказал мне, что в России все хорошо. Я наслаждаюсь игрой здесь.

Гбамбле перешел в «Ахмат» из словенского «Целе» в январе 2023 года. 21-летний ивуариец забил 1 гол в 4 матчах за грозненцев.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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