Нападающий «Ахмата» Гбамбле сообщил, что думает о возможном получении паспорта РФ

17 мая, 09:17
Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле ответил «СЭ» на вопрос о возможном получении российского гражданства.
— Была информация об интересе итальянских клубов к вам. Знаете конкретные названия?
— Только мой агент Дмитрий Селюк знает. Он все контролирует в этом плане. Я счастлив играть за «Ахмат», это самое главное. Не думаю о прошлом.
— Говорили с ним о возможном получении паспорта РФ?
— Да, мы думаем об этом. Но сначала нужно добиться хороших результатов. Это самое важное.
— Лучший совет Селюка?
— Он сказал мне, что в России все хорошо. Я наслаждаюсь игрой здесь.
Гбамбле перешел в «Ахмат» из словенского «Целе» в январе 2023 года. 21-летний ивуариец забил 1 гол в 4 матчах за грозненцев.