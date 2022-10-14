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14 октября, 22:57

Нападающий «Ахмата» Ильин — о матче с «Краснодаром»: «Мы провели хорошую подготовку»

Мария Гусева

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Судя по турнирной таблице, «Краснодар» находится в хорошей форме. Я в этой команде провел год. Безусловно, приятно вернуться на стадион, который еще недавно был домашним для меня. Сильные стороны «Краснодара» — как всегда, я думаю, стиль их не особо поменялся. Это контроль мяча. А наши сильные стороны я раскрывать не буду. Сами все увидите завтра», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Ильина.

30-летний Ильин перешел в «Краснодар» из «Ахмата» в июле 2021 года. Этим летом форвард вернулся в грозненский клуб.

После 12 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 8-е место, набрав 17 очков. «Краснодар» идет пятым (21 очко).

Матч «Краснодар» — «Ахмат» пройдет в субботу, 15 октября. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Владимир Ильин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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