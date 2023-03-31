Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:16

Нападающий «Ахмата» Конате не обращался в клуб с инициативой получения гражданства РФ

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» рассказал, что нападающий Мохамед Конате не обращался в клуб с просьбой получить российское гражданство.

Ранее агент игрока Дмитрий Селюк сообщил, что нападающий «Ахмата» может в ближайшее время стать гражданином России.

«Мохамед Конате и его агент не обращались к нам с просьбой получить российское гражданство. У него супруга россиянка и получить гражданство страны, в которой он живет и играет — это его решение. Если обратится к нам за помощью, то мы обязательно ему поможем. Он же игрок «Ахмата», — сказал Айдамиров «СЭ».

В этом сезоне Конате забил 9 голов в 20 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.

Мохамед Конате
ФК Ахмат
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Гаврилов — о матче «Спартака» против «Ахмата»: «Победить можно только коллективной игрой»
Мендес вернулся в расположение ЦСКА
Денисов — о судействе в матчах «Спартака»: «Главное — последовательность»
Пресняков-старший сомневается, что «Спартак» сможет остаться в тройке по итогам сезона РПЛ
Салихова ответила Хаджи на вопрос о создании женской команды «Спартака»: «Обожаю ветеранов с гендерной непереносимостью»
«Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова ответила Хаджи на вопрос о создании женской команды «Спартака»: «Обожаю ветеранов с гендерной непереносимостью»

Пресняков-старший сомневается, что «Спартак» сможет остаться в тройке по итогам сезона РПЛ