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Сегодня, 18:45

Нападающий «Ахмата» Конате пропустит матч с «Оренбургом»

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», форвард Мохамед Конате получил повреждение мышцы бедра в контрольной игре на сборах в Турции.

В последние дни подготовки 25-летний буркинийский футболист не тренировался и находится на лечении. Форвард вернется в общую группу в течение ближайших десяти дней.

Матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» пройдет 4 марта.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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