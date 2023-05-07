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Сегодня, 13:54

Нападающий «Ахмата» Конате: «Хочу ли оформить российское гражданство? Почему бы и нет»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможном получении российского гражданства.

«Пока что ничего неизвестно, нет никакой информации. Хочу ли я оформить российское гражданство? Почему бы и нет», — сказал Конате «СЭ».

«Ахмат» занимает 5-е место в РПЛ, набрав 43 очка в 26 матчах. Накануне клуб на выезде разгромил «Торпедо» (5:1), Конате отметился дублем.

25-летний футболист из Буркина-Фасо выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. До это он выступал в чемпионате России за «Химки» (2019-2021), «Тамбов» (2019) и «Урал» (2016).

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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