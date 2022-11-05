Садулаев: «Против «Зенита» мы сделали историю»

Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Мы хорошо готовились. понимали, что играли с чемпионом. Максимальный настрой, рад, что получилось выиграть. Тренер на установке сказал играть агрессивно в атаку. Рад, что так получилось.

Во втором тайме пришлось тяжелее. Обороняться всегда сложнее. Но мы сделали это.

Самая большая победа «Ахмата» в году? Очень хороший результат, можно сказать сделали историю.

При Ташуеве хорошо тренируемся, начали много атаковать. Забиваем в каждом матче. Личный прогресс? Не люблю себя хвалить», — сказал Садулаев «РБ Спорт».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 39 очками. «Ахмат» поднялся на пятое место, набрав 26 очков.