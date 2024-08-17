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Сегодня, 15:20

Нападающий «Ахмата» Самородов выбыл из строя на 2-3 недели

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Как стало известно «СЭ», новичок «Ахмата», нападающий Максим Самородов пропустит 2-3 недели из-за повреждения.

Казахстанский футболист получил мышечную травму в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:1), вследствие чего рискует пропустить матчи сборной Казахстана в Лиге наций против Норвегии и Словении (6 и 9 сентября).

22-летний Самородов перешел в российский клуб 6 августа из казахстанского «Актобе» и успел провести за грозненцев 2 матча, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Ахматом» рассчитан на 4 года.

На счету форварда 17 матчей и 3 гола за сборную Казахстана. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Лига наций УЕФА
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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