Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:14

Форвард «Акрона» Дзюба: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, чем у Овечкина»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что имеет больше шансов побить бомбардирский рекорд в этом сезоне, чем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?

— У меня шансов побольше. Но у него матчи часто. Саше желаю скорее побить. Не до конца верил, что он в этом сезоне побьет. Но пока он идет очень мощно. Весь мир этого ждет!

36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова (231 против 233).

На счету 39-летнего Овечкина 863 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
Хоккей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Агент Овечкина считает знаком уважения слова Строума о работе команды на рекорд россиянина
«Овечкин танцевал после финальной сирены». В Америке уже считают дни до падения рекорда Гретцки
Плющев — о форме Овечкина: «Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего»
Овечкин в 175-й раз забросил 2 и более шайбы за игру — он уступает лишь Гретцки
Овечкин в 9-й раз в карьере забросил 10 шайб за 14 и меньше матчей
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Дзюба о невызове в сборную: «Иногда из «Ростова» вызываются человек семь, которые идут ниже «Акрона»
Алаев: «Я рад, что Дзюба вернулся. Он отличный футболист и большая личность»
Тикнизяна радует игра Артема Дзюбы за «Акрон»
Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова!
Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд Кержакова. Но Карпин пока против
Дзюба заявил, что готов поехать в сборную России в случае вызова
Сегодня
Вчера
Неделя