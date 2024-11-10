Форвард «Акрона» Дзюба: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, чем у Овечкина»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что имеет больше шансов побить бомбардирский рекорд в этом сезоне, чем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Кто раньше побьет рекорд: Дзюба или Овечкин?

— У меня шансов побольше. Но у него матчи часто. Саше желаю скорее побить. Не до конца верил, что он в этом сезоне побьет. Но пока он идет очень мощно. Весь мир этого ждет!

36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова (231 против 233).

На счету 39-летнего Овечкина 863 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.