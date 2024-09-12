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Сегодня, 22:35

Дзюба о переходе в «Акрон»: «Никто не ожидал — я здесь»

Дзюба впервые прокомментировал переход в «Акрон»
Руслан Минаев
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал переход в тольяттинский клуб. Контракт 36-летнего россиянина рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Дорогие болельщики, никто не ожидал этого — я здесь. Жду вас всех с нетерпением, приходите. С «Химками» будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент. Нам нужна победу, а без вашей поддержки это будет очень тяжело. Приходите, я надеюсь, что там тоже буду. Удачи всем. Увидимся», — сказал Дзюба клубной пресс-службе тольяттинцев.

Матч «Акрон» — «Химки» в 8-м туре РПЛ состоится 15 сентября. Начало — в 16.30 мск.

Нападающий находился без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

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