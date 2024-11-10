Дзюба о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Один из самых худших матчей, для меня это шок»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча против «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ.

— Сегодня один из самых худших матчей, — начал Дзюба. — Почему так много пропущенных? Психология. Нужно перестраиваться с ФНЛ. Привыкли, что команда может доминировать. Если кто-то думает, что чудом отобъемся, надо атаковать, противостоять сопернику.

— Вы очень много подсказывали партнерам...

— Как тренера не воспринимают, но как старшего товарища. Сам впервые в ситуации, когда центр поля четыре раза переходили. Для меня это шок. Все по делу. Так нельзя играть. У нас вообще в створ удар хоть был? Нужно прибавлять. Каждый стандарт — очень важно. Низом подаем, спотыкаемся.

— Почему вы не остались на скамейке?

— Чтобы выплеснуть эмоции. Была плановая замена. Мог пригодиться, когда «Спартак» чуть булочки подрасслабил.

Московская команда одержала третью подряд победу в чемпионате России. После этого матча «Спартак» с 28 очками снова вышел на пятое место в турнирной таблице. «Акрон» (16) идет на девятой позиции.

Следующую игру красно-белые проведут 23 ноября против «Локомотива». Клуб из Тольятти днем ранее встретится с «Рубином».