Нападающий «Акрона» Беншимол о Дзюбе: «Исходя из его менталитета, он постоянно любит соревноваться и побеждать»

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значимости для команды форварда Артема Дзюбы.

«Дзюба является большим игроком для нашей команды. Он всегда бьется за команду и пойдет за нее до конца. Исходя из его менталитета, это тот человек, который постоянно любит соревноваться и побеждать. Поэтому он всегда старается нас мотивировать и подбадривать нас, проявляя так свои лидерские качества», — сказал Беншимол «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 37-летний нападающий провел за тольяттинский клуб 12 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.