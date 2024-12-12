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Дзюба назвал лучших российских игроков 2024 года в РПЛ

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото ФК Акрон
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал тройку лучших российских игроков 2024 года в РПЛ.

«Глушенков, Тюкавин и Ненахов», — цитирует Дзюбу Sport24.

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в этом сезоне РПЛ забил 7 голов и отдал 3 результативных паса в 18 матчах. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 10 матчах. Защитник «Локомотива» Максим Ненахов провел 18 игр в РПЛ в этом сезоне.

Также форвард назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова открытием сезона чемпионата России.

Источник: Sport24
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Артем Дзюба
Константин Тюкавин
Максим Ненахов
РПЛ
Максим Глушенков
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