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Нападающий «Акрона» Понсе назвал футболиста, который помог ему в серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал, какой футболист помогал ему в чемпионате Италии.

В 2017-2018 годах Понсе выступал за «Сампдорию» и «Ливорно».

«Когда я перешел из дубля «Сампдории», Квальярелла мне очень помогал. Я был еще молодым, без особого ума на поле. Он демонстрировал мне, как быть умным. Говорил, как правильно бить по воротам. Раньше я бил очень сильно и без цели, как правило, во вратаря. И вот он объяснял, как действовать умнее», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-19-pokazyval-kak-byt-umnym-poigravshiy-v-italii-forvard-akrona-nazval-futbolista-kotoryy-pomog-yemu-v-serii-a
Андрес Понсе
Фабио Квальярелла
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