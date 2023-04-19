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Нападающий «Акрона» Понсе сравнил футбол в России и Дании: «Здесь лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе сравнил жизнь и футбол в Дании и в России.

В 2021-2022 годах Понсе выступал за датский «Вайле».

«Страны похожи. Хоть и в России, и в Дании холодно, но у вас было сложнее из-за языка. В России есть солнце! Еще люди в России более открытые, чем в Дании. В России лучше. Россия — это десятка, Дания — шесть из десяти», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-19-venesuelets-ponse-iz-akrona-schitayet-rossiyu-pokhozhey-na-daniyu-a-futbol-zdes-luchshe-rossiya-10-daniya-610
Андрес Понсе
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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