Форвард «Акрона» Бакаев: «Я никогда не буду довольствоваться местом ниже тройки»

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев оценил результаты тольяттинской команды в чемпионате России.

«Наверное, можно сказать, что «Акрон» удовлетворен первым для себя полугодием в РПЛ. Я себя оценивать не очень люблю, пусть этим занимаются эксперты. До конца календарного года хотелось бы занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Просто я лично, как амбициозный игрок, никогда не буду довольствоваться местом ниже тройки», — цитирует Бакаева Legalbet.

«Акрон» набрал 16 очков за 15 матчей и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.