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Сегодня, 18:28

Бакаев — об удалении в матче со «Спартаком»: «Мои аплодисменты не были в адрес судьи»

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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал эпизод с удалением в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:4). Футболист оставил свою команду в меньшинстве на 86-й минуте.

— Объясни ситуацию с удалением.

— Я ничего не сказал. Мы поговорили, он мне объяснил ситуацию: «Да, ты сыграл чисто, но при этом я свистнул, потому что у вас лежит игрок, если бы пошла контратака, то вы были бы без игрока». Тогда дай доиграть! При этом, после этого свистка он не отдает нам мяч, он оставляет это как мой фол, хотя говорит, что это не фол. Он мне дает желтую за эмоциональную реакцию, согласен, она была по делу. Потом он дает красную за аплодисменты, он расценил это как реакцию на желтую карточку. Но нет, это не было в адрес судьи, я хлопал как это делают болельщики, мол давайте-давайте.

«Акрон» с 16 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)

Солтмурад Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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