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Кокорин о тюрьме: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть — это огромный опыт»

Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме
Руслан Минаев
Александр Кокорин в колонии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил драку в 2018 году, участником которой он стал.

По словам экс-игрока «Зенита», «Спартака» и «Динамо», полученный срок в тюрьме он воспринимает, как огромный опыт. Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть.

«Дал бы я 70 миллионов рублей, чтобы изменить все, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всем. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью «хулиганка». Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.

Прикинь, да? Вот даже видео показывают: из нас один спит, скис после клуба... Вот такая запланированная акция (смеется). Запланированные сумасшедшие бандиты. И вот судьи, прокуроры сидят с умными лицами. На них смотришь — такое кино...

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО", — сказал нападающий «Ариса» в интервью на Youtube-канале Суперлига.

Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

1.81
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ТБ 3.5

21%

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Ф2(-1.5)

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1.85
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Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Футбол
19
16
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