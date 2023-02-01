Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вспомнил драку в 2018 году, участником которой он стал.

По словам экс-игрока «Зенита», «Спартака» и «Динамо», полученный срок в тюрьме он воспринимает, как огромный опыт. Кокорин считает, что каждый мужчина должен отсидеть.

«Дал бы я 70 миллионов рублей, чтобы изменить все, что было? Я бы не дал. Потому что я был прав во всем. За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью «хулиганка». Якобы мы группа лиц по предварительному сговору с предметами оружия, распределяя роли, пришли в кафе драться с людьми.

Прикинь, да? Вот даже видео показывают: из нас один спит, скис после клуба... Вот такая запланированная акция (смеется). Запланированные сумасшедшие бандиты. И вот судьи, прокуроры сидят с умными лицами. На них смотришь — такое кино...

Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли — на один-два месяца в СИЗО", — сказал нападающий «Ариса» в интервью на Youtube-канале Суперлига.

Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.