Источник: Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона

Нападающий Артем Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Также железнодорожники подпишут соглашение до конца сезона с защитником Игорем Смольниковым. Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.