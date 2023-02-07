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Сегодня, 18:48

Источник: Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба завтра подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Также железнодорожники подпишут соглашение до конца сезона с защитником Игорем Смольниковым. Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/karpinside/27371
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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