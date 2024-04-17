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Анхело Энрикес: «Больше половины футболистов «Зенита» могли бы играть в топ-клубах АПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил уровень РПЛ и высказался о «Зените».

«За все время в России меня удивило несколько вещей — высокий уровень чемпионата — плотная борьба в турнирной таблице и крутые стадионы. Согласен, что больше половины футболистов «Зенита» могли бы играть в АПЛ за топ-клубы. У них очень много квалифицированных игроков. Не просто так «Зенит» конкурировал с европейскими клубами в Лиге чемпионов. Играть за «Зенит» — почти то же самое, что быть игроком «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Энрикеса «РБ Спорт».

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Зенит» лидирует в чемпионате России с 47 баллами.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
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