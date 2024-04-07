Нападающий «Балтики» Козлов: «Из футболистов я равняюсь на Андрея Аршавина»

Нападающий «Балтики» Данила Козлов рассказал, на кого из футболистов он равняется.

— В матче с «Балтикой» часто пересекался в центре поля с Венделом. Как оцениваешь его игру? Есть мнение, что он один из лучших игроков чемпионата.

— Мало смотрю игры «Зенита» и чемпионат, поэтому не могу оценить.

— А на кого из футболистов равняешься?

— На Андрея Сергеевича Аршавина.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.