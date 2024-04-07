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Сегодня, 20:35

Нападающий «Балтики» Козлов: «Из футболистов я равняюсь на Андрея Аршавина»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов рассказал, на кого из футболистов он равняется.

— В матче с «Балтикой» часто пересекался в центре поля с Венделом. Как оцениваешь его игру? Есть мнение, что он один из лучших игроков чемпионата.

— Мало смотрю игры «Зенита» и чемпионат, поэтому не могу оценить.

— А на кого из футболистов равняешься?

— На Андрея Сергеевича Аршавина.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Андрей Аршавин
ФК Балтика
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